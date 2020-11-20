قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن البنك المركزي هو المسؤول عن تحديد وتنفيذ السياسات والأدوات التي تضمن استقرار الأسعار.

ولفت في بيان الجمعة، إلى أن البنك المركزي أعلن تبنيه إطاراً بسيطاً للسياسة النقدية في المرحلة القادمة، من خلال زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ.

وأكد الوزير التركي أن تركيا تتجه نحو سياسة مالية وتمويلية تضمن الاستقرار الدائم للأسعار.

والخميس، سجلت الليرة التركية انتعاشاً ملحوظاً أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية (بورصة إسطنبول)، ارتفاعاً عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة من 10.25 إلى 15%.

وصعدت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي كما ارتفعت بورصة إسطنبول الخميس، بعد إعلان البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بـ475 نقطة أساس من 10.25 إلى 15%.

وأكد المركزي في بيان له، الخميس، أنه سيجري الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم، حتى يُحقَّق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة.

وبعد قرار المركزي صعدت الليرة التركية إلى 7.6 أمام الدولار الأمريكي الواحد، ارتفاعاً من 7.7 ليرة في ختام جلسة أمس الأربعاء.

وكانت الليرة قد سجلت مستوى متدنياً عند 8.5 ليرات للدولار خلال وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تعاود الصعود بفعل قرارات شملت تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ووزير للخزانة.

في الاتجاه نفسه تحول المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول إلى الصعود بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بأكثر من 4 نقاط مئوية.

وبعد أن سجل تراجعاً طفيفاً في بداية التعاملات الخميس، صعد المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول (BIST 100) بنسبة 0.84% إلى 1306.4%.