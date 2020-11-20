قالت شركة فايزر للأدوية، الجمعة، إنها ستقدم طلباً لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا، وهو أول طلب من نوعه يقدم أملاً في توفير الحماية من الفيروس والسيطرة عليه في أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، نتائج التجارب النهائية التي أظهرت أن اللقاح فعال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95%، دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويشمل الطلب أيضاً بيانات السلامة بشأن 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.

وقالت الشركة إن 45% من المشاركين في التجارب الأمريكية تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاماً.

وسابقاً، قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار إن البيانات إذا كانت قوية، "فقد يكون أمامنا أسابيع حرفياً قبل الحصول على ترخيص لقاح فعال بنسبة 95% "، بحسب شبكة CBS الإخبارية.

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأعلنتا أنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور.

وتتوقع فايزر أن يكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص حول العالم.

وقد ارتفعت أسهم شركة فايزر بنسبة 1.6%، كما ارتفعت أسهم شركة بيونتك بنسبة 6%، عقب الإعلان عن إمكانية توفر اللقاح قريباً، الأمر الذي عزز الآمال في إنهاء جائحة أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في الولايات المتحدة وأكثر من 1.3 مليون في مختلف أرجاء العالم.