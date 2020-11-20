أعلن الجيش الإثيوبي، الجمعة، سيطرته على مدينتي "أكسوم"، و"أدفا" في إقليم تيغراي (شمال)، فيما أعلن المتمردون قصف إقليم أمهرة (شمال غرب).

وبدأت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم.

وقال الجيش الإثيوبي في بيان إن قواته سيطرت على مدينتي "أكسوم"، و"أدفا" الاستراتيجيتين في إقليم تيغراي.

وأضاف أن المدينتين تتمتعان بموقع استراتيجي مهم، نظراً لموقعهما قرب مدينة "أديغارت" التي تسيطر عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

من جانبه، قال مكتب الاتصالات الإقليمي في تيغراي (حكومي) إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي شنت هجوماً صاروخياً على "بحر دار" عاصمة مقاطعة "أمهرة" شمال غربي البلاد.

وأوضح المكتب في بيان أن الهجوم وقع فجر الجمعة، دون أن يتسبب في أضرار.

وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

و"أورومو"، هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9% من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية بــ7.3%.

وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.