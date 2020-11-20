سياسة
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دراسة تكشف استغلال اليمين المتطرف لكورونا بهدف التمدد في أوروبا وأمريكا
يسعى نشطاء اليمين المتطرّف في أوروبا والولايات المتحدة بشكل متزايد إلى بناء روابط عالمية واستغلال جائحة كوفيد-19 لاستمالة مناهضين للقاحات وأتباع نظريات المؤامرة، وفق دراسة أعدت بطلب من وزارة الخارجية الألمانية نشرت الجمعة.
دراسة تكشف استغلال اليمين المتطرف لكورونا بهدف التمدد في أوروبا وأمريكا
يؤمن المتطرّفون بنظرية "الاستبدال العظيم" التي تعتبر أن الشعوب الأوروبية البيضاء يجري استبدالها بشكل منتظم بوافدين من خارج القارة / Reuters
20 نوفمبر 2020

وثقت دراسة طلبتها وزارة الخارجية الألمانية وأعدّتها منظمة "مشروع مكافحة التطرف" وشملت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والسويد وفنلندا، سعي نشطاء اليمين المتطرّف في أوروبا والولايات المتحدة بشكل متزايد إلى بناء روابط عالمية واستغلال جائحة كوفيد-19 لاستمالة مناهضين للقاحات وأتباع نظريات المؤامرة

وتشير الدراسة إلى صعود حركة جديدة لليمين المتطرف اعتباراً من العام 2014 "بلا قيادة، عابرة للحدود، تنبئ بنهاية العالم وتنحو إلى العنف".

ويؤمن المتطرّفون بنظرية "الاستبدال العظيم" التي تعتبر أن الشعوب الأوروبية البيضاء يجري استبدالها بشكل منتظم بوافدين من خارج القارة.

وهم يعملون بشكل متزايد على بناء شبكات عابرة للحدود مع نشطاء آخرين لا سيما من الروس ومتطرفي دول أوروبا الشرقية.

وأظهرت الدراسة أن الحفلات الموسيقية ومبارزات الفنون القتالية تعدّ نقاط تجمّع يسعى فيها النشطاء إلى اجتذاب أعضاء جدد.

وفي العام الماضي، تحوّلت الجائحة إلى وسيلة يستغلّها المتطرفون من أجل "توسيع نطاق تعبئتهم لتشمل نظريات مؤامرة معادية للحكومات عبر انتقاد القيود المفروضة حالياً".

وجاء في تغريدة أطلقها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "التطرف اليميني هو أكبر خطر يتهدد أمننا في أوروبا".

وحذّر من حركة "تزداد نشاطاً وترابطاً عالمياً"، وقال إن المانيا تسعى إلى التصدي للتهديد عبر تحرّك منسّق مع غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وخلال تحرّك نظّم في برلين شارك فيه نحو عشر آلاف متظاهر ضد قيود التباعد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي كوفيد-19، رصد اختلاط بين نشطاء في اليمين المتطرف والمحتجين.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس عدداً من المتظاهرين وهم يؤدون التحية النازية على مرأى من عناصر الشرطة.

وتخلل عدداً من التظاهرات ضد تدابير احتواء فيروس كورونا في ألمانيا هذا العام رفع شعارات معادية للسامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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