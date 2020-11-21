سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
أردوغان: سنُدخل تركيا مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً / AA
21 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان: سنُدخل تركيا مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً، وتعذيب وتحويل مبالغ بالإكراه.. تفاصيل جديدة عن معتقلي "الريتز" بالسعودية.

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        أردوغان: سنُدخل تركيا مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً

        أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً العزم على "إدخال تركيا مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً". [TRT عربي]

        وأضاف أردوغان "سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب". ومضى قائلاً: "مستعدون للسير قُدماً مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها". [TRT عربي]

        تعذيب وتحويل مبالغ بالإكراه.. تفاصيل جديدة عن معتقلي "الريتز" بالسعودية

        كشفت صحيفة الغارديان البريطانية تفاصيل ما حدث داخل فندق "ريتز كارلتون" الرياض عام 2017 بعد اعتقال أمراء ووزراء ورجال أعمال، في عملية وُصفت حينها بأكبر عملية تطهير في تاريخ المملكة. [الغارديان البريطانية]

        وأضافت الصحيفة أن الحادثة "حولت شخصيات مؤسسية لا يمكن المساس بها إلى أهداف للاعتقال، جرى فيها تجاهل مكانتهم ومصادرة الأصول والممتلكات وقلب إمبراطوريات تجارية". [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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