باتت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بعدد من الولايات الأمريكية غير كافية، في ظل الارتفاع الكبير بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووصولها إلى أبعاد مقلقة.

وبحسب معطيات صدرت، الجمعة، عن "مشروع مراقبة كورونا"، وهو منظمة تطوعية أمريكية تأسست لمتابعة الجائحة في البلاد، بلغ عدد الحالات التي دخلت المستشفيات، الخميس، 80 ألفاً و 700 ، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

المعطيات أشارت إلى أن هناك زيادة بنسبة 19.13 في المئة في حالات دخول المستشفيات خلال الأسبوع الذي انتهى الجمعة، مقارنة بالأسبوع السابق، حيث تم دخول 74 ألفاً و 63 مريضاً الأيام السبعة الماضية.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الجمعة، فقد تم تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بالفيروس، بلغ 187 ألفاً و833 حالة بعموم البلاد.

كما أشارت الجامعة الأمريكية إلى أن البلاد سجلت في اليوم نفسه ألفين و15 حالة.

في سياق متصل نشر معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) التابع لجامعة واشنطن، تقريراً توقع أن تسجل البلاد أكثر من 2300 وفاة يومياً بسبب الفيروس وذلك حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبأكثر من 12 مليون إصابة تتربع الولايات المتحدة على رأس دول العالم من حيث الإصابات، كما تحتل المركز نفسه من حيث عدد الوفيات بأكثر من 280 ألف حالة.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 57 مليوناً و902 ألف، توفي منهم أكثر من مليون و377 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 40 مليوناً و103 آلاف، وفق موقع "Worldometer".

إصابةابنترمبالأكبر

أعلن دونالد ترمب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، نقلًا عن بيان للمتحدث باسم ترمب جونيور.

وقال المتحدث في بيانه: "جاءت نتيجة الفحص الطبي لدونالد ترمب جونيور إيجابية في بداية الأسبوع"، مضيفاً: أن "نجل الرئيس يخضع للحجر الصحي منذ إعلان نتيجة إصابته بالفيروس".

وتابع: "مرض دونالد ترمب جونيور لم تصاحبه أية أعراض حتى الآن، وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الخاصة بالإصابة بالفيروس".

وترمب جونيور هو الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، وهو الثاني من بين أبنائه الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بعد تشخيص الابن الأصغر بارون ترمب بالمرض نفسه خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأصاب الفيروس الرئيس الأمريكي وزوجته قبل الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.