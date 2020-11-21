سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول روسي: وضع أساس الوحدة الثالثة لـ"آق قويو" النووي التركي الربيع المقبل
قال مدير شركة "روس أتوم" الروسية للطاقة النووية، كيريل كوماروف، إنه من المخطط وضع حجر الأساس للوحدة الثالثة في محطة "آق قويو" التركية للطاقة النووية خلال الربيع المقبل.
مسؤول روسي: وضع أساس الوحدة الثالثة لـ"آق قويو" النووي التركي الربيع المقبل
تركيا وروسيا وقعتا في 2010 اتفاقاً للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين التركية بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي / AA
21 نوفمبر 2020

قال مدير شركة "روس أتوم" الروسية للطاقة النووية (حكومية)، كيريل كوماروف، إنه من المخطط وضع حجر الأساس للوحدة الثالثة في محطة "آق قويو" التركية للطاقة النووية خلال الربيع المقبل.

وأفاد كوماروف في تصريح للصحفيين، الجمعة، أنهم حصلوا على الترخيص اللازم من أجل إنشاء الوحدة الثالثة في محطة "آق قويو"، أول محطة طاقة نووية في تركيا، في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأوضح أنهم قدموا في مايو/أيار الماضي الأوراق اللازمة من أجل الحصول على ترخيص إنشاء الوحدة الرابعة في المحطة. وأضاف: "ننتظر الحصول على الترخيص الرابع في فصل الخريف من 2021".

يشار إلى أن الشركة الروسية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، قرب انتهاء تصنيع المفاعل الذي من المزمع تركيبه في الوحدة الأولى لمحطة "آق قويو".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقاً للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار أمريكي، من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us