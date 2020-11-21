قال مدير شركة "روس أتوم" الروسية للطاقة النووية (حكومية)، كيريل كوماروف، إنه من المخطط وضع حجر الأساس للوحدة الثالثة في محطة "آق قويو" التركية للطاقة النووية خلال الربيع المقبل.

وأفاد كوماروف في تصريح للصحفيين، الجمعة، أنهم حصلوا على الترخيص اللازم من أجل إنشاء الوحدة الثالثة في محطة "آق قويو"، أول محطة طاقة نووية في تركيا، في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأوضح أنهم قدموا في مايو/أيار الماضي الأوراق اللازمة من أجل الحصول على ترخيص إنشاء الوحدة الرابعة في المحطة. وأضاف: "ننتظر الحصول على الترخيص الرابع في فصل الخريف من 2021".

يشار إلى أن الشركة الروسية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، قرب انتهاء تصنيع المفاعل الذي من المزمع تركيبه في الوحدة الأولى لمحطة "آق قويو".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقاً للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار أمريكي، من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.