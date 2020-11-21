سياسة
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قالن: عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية
قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، خلال لقائه مسؤولين أوروبيين، الجمعة، إن بلاده تعتبر عضويتها في الاتحاد الأوروبي، أولوية استراتيجية، داعياً زعماء أوروبا للنظر إلى العلاقات مع أنقرة من منظور استراتيجي.
قالن: عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية
قالن عقد لقاءات منفصلة مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي خلال زيارته بروكسل / AA
21 نوفمبر 2020

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن بلاده تعتبر عضويتها في الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية، داعياً زعماء أوروبا لوضع كل أحكامهم الإيديولوجية والسياسية المسبقة جانباً، والنظر إلى العلاقات مع أنقرة من منظور استراتيجي.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، حيث تباحثا بشأن العلاقات الثنائية وتطورات شرق المتوسط وليبيا وسوريا و"قره باغ".

وعقد قالن خلال زيارته لقاءات منفصلة مع كل من كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي ماريام فان دين هيوفل، ورئيس مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيجورن سيبرت، وأمين عام دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد.

وأكد قالن خلال لقاءاته المسؤولين المذكورين ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في ملفات عديدة مثل تحديث الاتحاد الجمركي، واتفاقية طالبي اللجوء، وإعفاء الأتراك من شرط التأشيرة، والحوار السياسي.

وأشار إلى ضرورة ابتكار أفكار جديدة من أجل حل عادل ودائم في قبرص، معرباً عن استعداد تركيا لبدء لقاءات استكشافية مع اليونان.

وشدد على استمرار تركيا في موقفها البنّاء في سبيل المحافظة على السلام والاستقرار في قبرص.

ولفت إلى تزايد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأنها تحتاج إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإكسابها دفعة ديناميكية جديدة، وزيادة التعاون، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وأضاف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي القيام بمسؤولياته إزاء القضايا الإقليمية، مؤكداً أن الحوار والتعاون في هذا الشأن يصبان في مصلحة الجميع.

وأكد قالن ضرورة أن لا تكون العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي رهينة الخلافات الثنائية، داعياً إلى الانتقال إلى تناول أجندة إيجابية بين الجانبين في أسرع وقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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