قتل عدد من السجناء قرب العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، خلال مطاردة أمنية بعد فرارهم من سجن "بعبدا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية:إن "مجموعة من السجناء أقدمت فجر السبت، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة".

وأضافت: أنه "خلال مطاردة عناصر الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء بشجرة، في منطقة الحدت (جنوبي بيروت)، ما أدى لمقتل عدد منهم على الفور"، دون تفاصيل.

في حين ذكر موقع قناة (أو تي في) الإخباري، أن 5 سجناء قتلوا وجرح آخرون، خلال المطاردة.

وبحسب الوكالة الرسمية فإن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعض السجناء الفارين، إضافة إلى تطويق محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له".

ولم يصدر أي بيان من السلطات اللبنانية يوضح حيثيات الحادث، لغاية 09:00 (ت.غ).

ويشهد لبنان أزمة ازدحام في السجون، في وقت لم يقر مجلس النواب قانوناً يهدف إلى "تخفيف زحمة السجون"، كانت بعض الكتل النيابية قد تقدمت به.

وينظم أهالي بعض السجناء تظاهرات بين الحين والآخر للمطالبة بـ"العفو العام".