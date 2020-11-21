سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: عازمون على نيل مكانة مرموقة لتركيا في عالم ما بعد كورونا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة وجهها عبر اتصال مرئي إلى مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية، إن بلاده عازمة على نيل مكانة مرموقة في عالم بعد جائحة كورونا. كما أكد رغبة بلاده توطيد علاقتها بالولايات المتحدة لحل القضايا الإقليمية.
أردوغان: عازمون على نيل مكانة مرموقة لتركيا في عالم ما بعد كورونا
أعرب أردوغان عن رغبة بلاده توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة لحل القضايا الإقليمية / AA
21 نوفمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده عازمة على نيل مكانة مرموقة في عالم ما بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة وجهها عبر اتصال مرئي إلى مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية في ولايات كوتاهيا وأفيون قره حصار وباطمان وسيعرت.

وأضاف: "عازمون على تبوء مكانة مرموقة في العالم الذي سيتشكل من جديد بعد الوباء، وذلك عبر تطوير بنيتنا التحتية القانونية، وتعزيز أسس اقتصادنا، وزيادة الإنتاج وفرص العمل".

هذا وأعرب أردوغان عن رغبة بلاده توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة لحل القضايا الإقليمية.

وقال أردوغان: " نريد أن نكون في حالة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا".

ومضى قائلاً: "نرغب في استثمار تحالفنا الوثيق مع أمريكا بشكل فعال لحل كافة القضايا الإقليمية والعالمية".

وفي موضوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قال الرئيس أردوغان: "نرى أنفسنا في أوروبا وليس في مكان آخر، ونهدف لبناء مستقبلنا معها".

وشدد على أنه ليس لتركيا مشكلة مع أي دولة أو مؤسسة لا يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية.

وتابع قائلاً: "ما من دولة أو مؤسسة تحترم نفسها تقبل أن تكون دمية بيد المنظمات الإرهابية واللوبيات المعادية لتركيا".

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي: "شاطرنا أشقاءنا الأذربيجانيين سعادة الانتصار في "قره باغ" الذي أنهوا به آلام 30 عاماً من الاحتلال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us