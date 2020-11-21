قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده عازمة على نيل مكانة مرموقة في عالم ما بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة وجهها عبر اتصال مرئي إلى مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية في ولايات كوتاهيا وأفيون قره حصار وباطمان وسيعرت.

وأضاف: "عازمون على تبوء مكانة مرموقة في العالم الذي سيتشكل من جديد بعد الوباء، وذلك عبر تطوير بنيتنا التحتية القانونية، وتعزيز أسس اقتصادنا، وزيادة الإنتاج وفرص العمل".

هذا وأعرب أردوغان عن رغبة بلاده توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة لحل القضايا الإقليمية.

وقال أردوغان: " نريد أن نكون في حالة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا".

ومضى قائلاً: "نرغب في استثمار تحالفنا الوثيق مع أمريكا بشكل فعال لحل كافة القضايا الإقليمية والعالمية".

وفي موضوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قال الرئيس أردوغان: "نرى أنفسنا في أوروبا وليس في مكان آخر، ونهدف لبناء مستقبلنا معها".

وشدد على أنه ليس لتركيا مشكلة مع أي دولة أو مؤسسة لا يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية.

وتابع قائلاً: "ما من دولة أو مؤسسة تحترم نفسها تقبل أن تكون دمية بيد المنظمات الإرهابية واللوبيات المعادية لتركيا".

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي: "شاطرنا أشقاءنا الأذربيجانيين سعادة الانتصار في "قره باغ" الذي أنهوا به آلام 30 عاماً من الاحتلال".