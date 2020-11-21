سياسة
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وزير الدفاع التركي: أرمينيا تزرع الألغام قبل انسحابها من أذربيجان
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن أرمينيا تمارس الهمجية وتزرع الألغام قبل انسحابها من إقليم "قره باغ"، لافتاً إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر أخباراً كاذبة عن الجيش الأذربيجاني لتضليل الرأي العام.
وزير الدفاع التركي: أرمينيا تزرع الألغام قبل انسحابها من أذربيجان
وزير الدفاع التركي: بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر أخباراً كاذبة عن الجيش الأذربيجاني / AA
21 نوفمبر 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن أرمينيا تمارس الهمجية في إقليم قره باغ، عبر زرع الألغام قبل انسحابها من أراضي أذربيجان، بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء.

جاء ذلك خلال مشاركته السبت، بمراسم وضع حجر أساس لمبنى جديد بمطار ولاية قيصري وسط البلاد.

وأشار أقار إلى أن الجيش الأذربيجاني البطل، تمكن من إنهاء المأساة التي تسبب فيها الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ والمناطق المحيطة به منذ 30 عاماً.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها أتراك أذربيجان في قضيتهم العادلة.

ولفت الوزير التركي إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحاول تضليل الرأي العام العالمي من خلال نقل أخبار كاذبة، وإظهار الجيش الأذربيجاني على أنه يقوم بهدم المنازل في قره باغ، مؤكداً أن أعمال الهدم والحرق للمنازل يقوم بها الأرمينيون.

من جهة ثانية، بيّن أقار أن القوات المسلحة التركية أكملت استعداداتها لإرسال وحدات إلى أذربيجان خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن القوات التركية التي ستذهب إلى أذربيجان، ستقدم المساعدة لأشقائها هناك في مسألة إزالة الألغام والمتفجرات التي خلفها المحتلون الأرمن، للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين الأذربيجانيين الأبرياء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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