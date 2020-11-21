شهد "مركز تدريب عمر المختار" الليبي، تخريج الدفعة الأولى من المنتسبين إلى برنامج تدريبي نظمه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين العام الماضي.

وتولت قيادة القوات المسلحة التركية في ليبيا، تدريب الطلاب العسكريين الليبيين لمدة 8 أسابيع، من أجل الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية.

ومع الانتهاء من البرنامج التدريبي، شهدت العاصمة طرابلس، مراسم افتتاح "مركز تدريب عمر المختار"، وحفل تخريج الدفعة الأولى منه.

شارك في مراسم حفل التخريج، كل من نائب رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق، وسفير أنقرة لدى طرابلس سرحات أكسن، ووزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، ورئيس هيئة الأركان محمد الحداد.

وفي كلمته، قال وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، إن بلاده تفخر بتخريج أول دفعة متدربين من الجيش على يد القوات المسلحة التركية، مشيراً إلى أن ذلك ثمرة التعاون بين البلدين.

وقال النمروش خلال الحفل "تعاون الجمهورية التركية مع الدولة الليبية يتجسد اليوم في أولى دفعات مركز عمر المختار".

وتابع: "الدفعة الأولى لمركز تدريب عمر المختار، طليعة من شباب ليبيا يثبتون لأنفسهم وللعالم أجمع أنهم قادرون على مواكبة العلم وتطوره، وعازمون على تسخير عقولهم قبل أجسادهم للدفاع عن وطنهم".

واعتبر الوزير هذا التخريج بمثابة خطوة أولى "في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي متسلح بالعلم والمعرفة والتقنية".

وبلغ عدد المتخرجين في الدفعة 108 متدربين، واستمرت دورة تدريبهم شهرين، حصلوا خلالها على تدريبات في مجالات أبرزها، مكافحة الإرهاب، والاقتحامات والإنزال من الطائرات والأبراج المرتفعة والإنزال البحري، إضافة إلى تدريبات عسكرية عامة.

وتقدم القوات المسلحة التركية التدريبات الموجهة لأفراد الجيش الليبي في 5 مراكز داخل ليبيا، من أجل الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية، واستفاد منها حتى الآن أكثر من 2000 جندي.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الليبي، أن 160 من أفراده يواصلون تلقي التدريب في تركيا، ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة أشهر، بموجب اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين البلدين.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتنفيذاً لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.