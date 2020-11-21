سياسة
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مجموعة العشرين ستوزع مليارَي جرعة من لقاح كورونا على العالم
تعتزم مجموعة العشرين توزيع ملياري جرعة لقاح كورونا على العالم، حسب ما أعلنته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن لقاح كورونا سيكون متوفراً قبل نهاية العام.
مجموعة العشرين ستوزع مليارَي جرعة من لقاح كورونا على العالم
قالت ميركل خلال مشاركتها في فعالية مصاحبة على هامش قمة القادة لمجموعة العشرين، حول تعزيز التأهب للجوائح، إن "الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية" / Reuters
21 نوفمبر 2020

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، إن منصة مجموعة العشرين ستوزع مليارَي جرعة لقاح كورونا على العالم.

وأضافت ميركل خلال مشاركتها في فعالية مصاحبة على هامش قمة القادة لمجموعة العشرين اليوم، حول تعزيز التأهب للجوائح، أن "الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية".

وانطلقت، السبت، أعمال قمة الدورة الـ15 لمجموعة العشرين على مستوى القادة، برئاسة السعودية؛ إذ تعقد اجتماعات الدورة الحالية افتراضياً، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون متوفراً قبل نهاية العام.

وأضاف ماكرون: "علينا توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا، وسنضمن وصول اللقاح لجميع الدول خصوصاً الفقيرة منها".

وذكر أن منصة مجموعة العشرين، خصصت أموالاً لشراء جرعات للقاح كورونا، وطالب المجموعة بزيادة الاستثمار في أنظمة الصحة.

وضمن الفعالية ذاتها، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن بلاده قدمت نصف مليار دولار ضمن مبادرة لتسريع إيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.

وذكر أن جائحة كورونا "تعد اختباراً قوياً لأنظمتنا الصحية العالمية".

ويتألف تكتل مجموعة العشرين أو ما تعرف اختصاراً بـ"G20"، من تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، السعودية، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، بجانب صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتأسست "مجموعة العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البنّاء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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