دعت تركيا، السبت، اليونان للاستجابة لدعواتها للمحادثات بدلاً من الإدلاء ببيانات عقب كل إخطار "نافتكس" تصدره أنقرة لأنشطة المسح السيزمي في شرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي في بيان، إن الخارجية اليونانية أدلت ببيان آخر اليوم جددت خلاله اعتراضاتها ومزاعمها بشأن أنشطة المسح السيزمي التي تجريها سفينة "أوورتش رئيس" في الجرف القاري لتركيا في المتوسط.

وأضاف أن "الخارجية التركية ردت على هذه الاعتراضات والمزاعم في 7 بيانات أدلت بها منذ يوليو/تموز".

وأوضح أن "تركيا ستواصل بحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط، وعلى اليونان الاستجابة لدعواتنا للمحادثات بدلاً من الإدلاء ببيانات عقب كل إخطار نافتكس نعلنه".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت تركيا تمديد مهام سفينة "أوورتش رئيس" للتنقيب شرقي المتوسط، من خلال إصدارها إخطار "نافتكس" جديداً بالمنطقة حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.