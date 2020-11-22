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أردوغان يقول إن تركيا لا تسلك نهجاً توسعياً وتدخُّلها في ليبيا أنعش الحل السياسي. ومجموعة العشرين تتعهد بتوزيع مليارَي جرعة من لقاح كورونا على العالم.

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أردوغان: تركيا ستواصل الوقوف بجانب أصدقائها في سوريا وليبيا وشرقي المتوسط والقوقاز

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن التدخل التركي في ليبيا ساهم بشكل كبير للغاية في إنعاش آمال الحل السياسي بالبلاد، وأكد أن "تركيا لا تسلك نهجاً توسعياً ولا تتدخل في شؤون الآخرين". [TRT عربي]

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب أصدقائها وإخوانها في كل مكان بدءاً من سوريا ومروراً بليبيا وشرقي المتوسط وصولاً ​​إلى القوقاز. [TRT عربي]

وتابع أن بلاده "ستواصل بعزم جهودها لإنهاء العزلة عن القبارصة الأتراك والتقاسم العادل لموارد الطاقة شرقي البحر المتوسط"، وأكد أن حصر تركيا في إطار ضيق من الناحية الدبلوماسية هو أمر "خاطئ وغير ممكن". [الأناضول]

مجموعة العشرين ستوزع مليارَي جرعة من لقاح كورونا على العالم

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، إن منصة مجموعة العشرين ستوزع مليارَي جرعة لقاح كورونا على العالم، وأضافت حول تعزيز التأهب للجوائح: أن "الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية". [TRT عربي]

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون متوفراً قبل نهاية العام، وأضاف: "علينا توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا، وسنضمن وصول اللقاح لجميع الدول خصوصاً الفقيرة منها". [TRT عربي]

وذكر الرئيس الفرنسي أن منصة مجموعة العشرين خصصت أموالاً لشراء جرعات للقاح كورونا، وطالب المجموعة بزيادة الاستثمار في أنظمة الصحة. [TRT عربي]