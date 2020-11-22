شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر الأحد، غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر أن طائرة حربية شنت غارات على مواقع تقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائراته أغارت على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في القطاع.

وأضاف أنه استهدف مواقع تُعنى "بأعمال تعاظم القوة العسكرية لحماس، ومن بينها موقعان لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، بالإضافة إلى بنى تحتية تحت أرضية (أنفاق) ومجمع تدريبات تابع لقوة حماس البحرية".

وذكر أن الغارات رد على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل السبت رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تمّ تفعيل الإنذارات في مدينة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وبحسب قناة 13 العبرية الخاصة، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة بغزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.