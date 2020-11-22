سياسة
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سفير تركيا بواشنطن يندد بلقاء دبلوماسي إسرائيلي عضواً بتنظيم غولن الإرهابي
ندد السفير التركي لدى الولايات المتحدة سردار قليتش بلقاء ممثل إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان عضو تنظيم "غولن" الإرهابي لاعب كرة السلة أنس كانتر، لافتاً إلى تصريحات زعيم التنظيم المعادية للسامية.
سفير تركيا بواشنطن يندد بلقاء دبلوماسي إسرائيلي عضواً بتنظيم غولن الإرهابي
السفير التركي في واشنطن سرداد قليتش يندد بلقاء دبلوماسي إسرائيلي عضواً بتنظيم غولن الإرهابي / AA
22 نوفمبر 2020

ندد السفير التركي لدى الولايات المتحدة سردار قليتش بلقاء ممثل إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان عضو تنظيم "غولن" الإرهابي لاعب كرة السلة أنس كانتر.

وفي تغريدة على تويتر، أشار قليتش إلى تصريحات سابقة لزعيم التنظيم فتح الله غولن عن اليهود.

وكتب قليتش مخاطباً أردان "في ضوء الترحيب الحار والدعم الذي أبديته للمتحدث بلسانه (أنس كانتر باسم فتح غولن)، هل يجب على شعب إسرائيل أن يخلص إلى أنك تشارك أيضاً آراء سيده (فتح الله غولن) المريضة حول اليهود؟".

وأضاف: "هل سيكون هذا أساس التعاون الذي تعهدت به ضد معاداة السامية؟ ياللعار!".

وأرفق قليتش تغريدته بمقطع فيديو لزعيم المنظمة فتح الله غولن يستهدف فيه اليهود، ويقول: إن "المشركين أقرب من اليهود".

والسبت نددت ممثلية تركيا الدائمة لدى الأمم المتحدة بلقاء جلعاد أردان عضو التنظيم الإرهابي أنس كانتر.

وفي وقت سابق، شارك سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان عبر حسابه على تويتر، صورة له مع كانتر، مرفقاً إياها بعبارة مناهضة لتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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