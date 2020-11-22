اخترق صحفي هولندي اجتماعاً سرياً لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، باستخدام رمز سري ورد في صورة نشرتها وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييليفيلد عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام هولندية، السبت، أن مراسل قناة RTL نيوز دانيال فيرلان اكتشف في الصورة التي نشرتها بييليفيلد وجود 5 أرقام من كلمة المرور المكونة من 6 أرقام للاتصال بالفيديو كونفرانس الخاص بالاجتماع.

وبعد محاولات عدة استطاع فيرلان الاتصال بالاجتماع، ثم حيّا الوزراء الأوربيين بيده، قبل أن تلتقط قناة RTL نيوز صورة لشاشة الاجتماع.

وسأله الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الذي يترأس الاجتماع: "هل تعلم أنك اقتحمت اجتماعاً سرياً؟". ليرد عليه فيرلانك "نعم أنا آسف.. أنا صحفي هولندي"، مضيفاً: "أعتذر لأنني قاطعت اجتماعكم.. سأخرج".

ورد بوريل "هل تعلم أن هذه جريمة؟ من الأفضل لك أن تخرج قبل أن تصل الشرطة"، ولاحقاً ألغى الوزراء المجتمعون عبر الفيديو مؤتمرهم لأسباب أمنية.