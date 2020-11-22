سياسة
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عاصفة من الانتقادات تطول فناناً مصرياً بعد نشر صورة تجمعه بفنان إسرائيلي
أثار الفنان المصري محمد رمضان حالة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة له مع مطرب إسرائيلي في الإمارات، وبينما نفى رمضان معرفته بهوية الشخص الذي التقط معه الصورة، فإن التعليقات الغاضبة تجاهه لم تتوقف.
عاصفة من الانتقادات تطول فناناً مصرياً بعد نشر صورة تجمعه بفنان إسرائيلي
صورة محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي أثارت انتقادات حادة ضده على شبكات التواصل الاجتماعي 
22 نوفمبر 2020

أثارت صورة نشرها المقرب من السلطات الإماراتية حمد المزروعي على تويتر، يظهر فيها الفنان المصري محمد رمضان بشكل حميم مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، عاصفة من الانتقادات وحالة غضب واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأرفق المزروعي الصورة بتعليق "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل #دبي تجمعنا".

وفور انتشار الصورة، واجه الفنان المصري انتقاداً حاداً من معجبيه الذين عبروا عن رفضهم وإدانتهم للقائه بالمطرب الإسرائيلي، في حين رحب بذلك حساب إسرائيل بالعربية على تويتر.

ودفعت الانتقادات محمد رمضان إلى التعليق، إذ قال على حسابه في فيسبوك إنه لم يكن يعرف الشخص الذي التقط معه الصورة في دبي.

وأكد نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية المصرية، أنه تواصل مع محمد رمضان، ونفى الأخير معرفته بالفنان الإسرائيلي قائلاً: “أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة”.

لكن إنكار الفنان المصري بمعرفته بشخصية من شاركه الصورة، كان محل تشكيك من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، إذ إن الحفل الذي شارك به بثت فيه أغانٍ إسرائيلية.

وزاد من كشف زيف رواية رمضان، نشر رائد الأعمال الإسرائيلي "إيلاد تسلا" عبر حسابه في إنستغرام، صورة تجمعه بمحمد رمضان بعد ساعات قليلة من تداول صورة رمضان مع المطرب الإسرائيلي آدام.

وأطلق ناشطون في مصر وسم #قاطعوا_محمد_رمضان رداً على صوره مع الإسرائيليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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