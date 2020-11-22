سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تدعم مستوطنات "غلاف غزة" بـ 330 مليون دولار
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على دعم مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بـ1.1 مليار شيكل (330 مليون دولار). وهي المستوطنات الواقعة على بعد كيلومترات معدودة عن القطاع، ويصل عددها إلى 59 مستوطنة.
إسرائيل تدعم مستوطنات "غلاف غزة" بـ 330 مليون دولار
إسرائيل تدعم مستوطنات "غلاف غزة" بنحو 330 مليون دولار / AA
22 نوفمبر 2020

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تخصيص أكثر من مليار شيكل لدعم المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الحكومة وافقت على دعم مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بـ1.1 مليار شيكل (330 مليون دولار).

وأوضحت أن الحديث يدور عن أكبر خطة دعم للمنطقة منذ عملية "الجرف الصامد"، في إشارة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وتتضمن الخطة "استثمارات واسعة في النمو السكاني، وتطوير التكنولوجيا الفائقة (هاي تك) والزراعة الذكية والبنية التحتية والتوظيف"، بحسب المصدر ذاته.

ومستوطنات "غلاف غزة" هي تلك المستوطنات الواقعة على بعد كيلومترات معدودة عن القطاع، ويصل عددها إلى 59 مستوطنة من بينها سديروت.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us