سياسة
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قمة العشرين.. أردوغان يدعو لعالم أكثر عدلاً
قال أردوغان أمام قمة افتراضية لمجموعة العشرين الاقتصادية التي تترأسها السعودية، إن النظام الاقتصادي العالمي الحالي لا يمكنه أن يحمي الإنسانية والطبيعة. داعياً إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً من النظام الحالي.
قمة العشرين.. أردوغان يدعو لعالم أكثر عدلاً
دعا الرئيس التركي في مجموعة العشرين الاقتصادية إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً           / AA
22 نوفمبر 2020

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً من النظام الحالي القائم على الجشع والهيمنة والظلم.

وقال أردوغان أمام قمة افتراضية لمجموعة العشرين الاقتصادية التي تترأسها السعودية، إن النظام الاقتصادي العالمي الحالي لا يمكنه أن يحمي الإنسانية والطبيعة.

وأضاف "ليس هناك فرصة لنجاح نظام لا يخدم الناس ولا يمنحهم الاستقرار والرخاء، ولا يوفر لهم العدل والأمن".

وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا عمّقت العديد من المشكلات في مقدمتها الفقر وعدم المساواة.

ولفت إلى أن تركيا هي الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين بالعالم في السنوات الست الأخيرة، داعياً لتعزيز الدعم المالي للمساعدات الإنسانية الموجهة للمناطق المتضررة من الحروب.

ونوه إلى أن تركيا تبذل قصارى جهدها للقضاء على التهديدات الإرهابية ومنع النزاعات وتعزيز الاستقرار.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي، قال أردوغان إن تركيا تقدم مساهمة فاعلة في مكافحة التغير المناخي.

وأضاف "يجب عدم السماح بوقوع حالات إجحاف وازدواجية معايير جديدة خلال مكافحة تلوث البيئة والتغير المناخي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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