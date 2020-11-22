سياسة
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آبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة لتسليم عاصمة الإقليم
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على حسابه بتويتر، مساء الأحد، قوات إقليم تيغراي للاستسلام في غضون 72 ساعة، قبل هجوم الجيش الإثيوبي على عاصمة الإقليم.
آبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة لتسليم عاصمة الإقليم
رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قوات تيغراي 72 ساعة لتسليم عاصمة الإقليم / Reuters
22 نوفمبر 2020

أمهل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قوات إقليم تيغراي 72 ساعة للاستسلام قبل أن يبدأ الجيش هجوماً على ميكيلي عاصمة الإقليم.

وقال آبي على تويتر مساء الأحد "ندعوكم للاستسلام سلمياً في غضون 72 ساعة.. أنتم في مرحلة اللاعودة".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من قوات تيغراي.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم.

وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

و"أورومو" أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9% من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3%.

وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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