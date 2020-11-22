أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أنه رغم وجود بعض الخلافات مع الولايات المتحدة، فإن لدى البلدين تقليداً عريقاً من التعاون.

وقال أقار في كلمة خلال منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي، الأحد "بالتأكيد تظهر أحياناً تقلبات في علاقاتنا مع الولايات المتحدة وخلافات حادة في الآراء، كما هو الحال في البلدان الأخرى".

وتابع "لكن ينبغي ألا ننسى أنه رغم وجود خلافات في الرأي بين تركيا والولايات المتحدة، فإن لدى البلدين تقليداً عريقاً من التعاون يجري من خلاله التغلب على الصعوبات".

وأشار إلى أن البلدين عملا معاً بشكل وثيق في كوريا والصومال والبلقان وأفغانستان ومناطق عديدة حول العالم.

وأعرب عن أسفه لنشوء الخلافات في الرأي بشكل أكثر من جدول الأعمال المشترك والتعاون الناجح بين البلدين، مؤكداً أن "التصورات الخاطئة تحجب الحقيقة، الأمر الذي ندعو لتجنّبه".​​​​​​​

ومنتدى “هاليفاكس” للأمن، هو أحد الفعاليات الدولية الهامة في مجال الأمن. يعقد في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بمدينة هاليفاكس، شمالي كندا، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي وتقوية التعاون الاستراتيجي بين الديمقراطيات.