سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: رغم بعض الخلافات مع واشنطن لدينا تقليد عريق من التعاون
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في كلمة خلال منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي، إنه رغم وجود خلافات في الرأي بين تركيا والولايات المتحدة، فإن "لدى البلدين تقليداً عريقاً من التعاون يجري من خلاله التغلب على الصعوبات".
وزير الدفاع التركي: رغم بعض الخلافات مع واشنطن لدينا تقليد عريق من التعاون
وزير الدفاع التركي: رغم بعض الخلافات مع واشنطن لدينا تقليد عريق من التعاون / AA
22 نوفمبر 2020

أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أنه رغم وجود بعض الخلافات مع الولايات المتحدة، فإن لدى البلدين تقليداً عريقاً من التعاون.

وقال أقار في كلمة خلال منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي، الأحد "بالتأكيد تظهر أحياناً تقلبات في علاقاتنا مع الولايات المتحدة وخلافات حادة في الآراء، كما هو الحال في البلدان الأخرى".

وتابع "لكن ينبغي ألا ننسى أنه رغم وجود خلافات في الرأي بين تركيا والولايات المتحدة، فإن لدى البلدين تقليداً عريقاً من التعاون يجري من خلاله التغلب على الصعوبات".

وأشار إلى أن البلدين عملا معاً بشكل وثيق في كوريا والصومال والبلقان وأفغانستان ومناطق عديدة حول العالم.

وأعرب عن أسفه لنشوء الخلافات في الرأي بشكل أكثر من جدول الأعمال المشترك والتعاون الناجح بين البلدين، مؤكداً أن "التصورات الخاطئة تحجب الحقيقة، الأمر الذي ندعو لتجنّبه".​​​​​​​

ومنتدى “هاليفاكس” للأمن، هو أحد الفعاليات الدولية الهامة في مجال الأمن. يعقد في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بمدينة هاليفاكس، شمالي كندا، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي وتقوية التعاون الاستراتيجي بين الديمقراطيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us