سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
آبي أحمد يُمهِل قوات تيغراي 72 ساعة لتسليم عاصمة الإقليم / Reuters
23 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

آبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة لتسليم عاصمة الإقليم، وأردوغان يدعو إلى عالم أكثر عدلاً.

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آبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة لتسليم عاصمة الإقليم

أمهل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قوات إقليم تيغراي 72 ساعة للاستسلام قبل أن يبدأ الجيش هجوماً على ميكيلي عاصمة الإقليم. [الأناضول]

وقال آبي على تويتر مساء الأحد: "ندعوكم إلى الاستسلام سلمياً في غضون 72 ساعة. أنتم في مرحلة اللا عودة". [الأناضول]

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من قوات تيغراي [TRT عربي]

قمة العشرين.. أردوغان يدعو إلى عالَم أكثر عدلاً

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً من النظام الحالي القائم على الجشع والهيمنة والظلم. [TRT عربي]

وقال أردوغان أمام قمة افتراضية لمجموعة العشرين الاقتصادية التي تترأسها السعودية، إن النظام الاقتصادي العالمي الحالي لا يمكنه أن يحمي الإنسانية والطبيعة. [TRT عربي]

وأضاف: "لا فرصة لنجاح نظام لا يخدم الناس ولا يمنحهم الاستقرار والرخاء، ولا يوفّر لهم العدل والأمن". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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