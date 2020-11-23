سياسة
2 دقيقة قراءة
نائب ليبي: جلسة برلمانية بالمغرب بحثت آلية توحيد مجلس النواب
كشف برلماني ليبي أن جلسة تشاورية تمهيدية لأعضاء في مجلس النواب الليبي، عُقدت في المغرب الأحد، وبحثت آلية توحيد المجلس بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.
نائب ليبي: جلسة برلمانية بالمغرب بحثت آلية توحيد مجلس النواب
عضو في البرلمان الليبي تَوقَّع انطلاق جلسة رسمية موحدة تهدف إلى توحيد المجلس بشقيه في طرابلس وطبرق / AFP
23 نوفمبر 2020

كشف برلماني ليبي أن جلسة تشاورية تمهيدية لأعضاء في مجلس النواب الليبي، عُقدت في المغرب الأحد، وبحثت آلية توحيد المجلس بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "مدينة طنجة المغربية شهدت اليوم جلسة تشاورية حضرها 75 نائباً من طرابلس وطبرق".

وأضاف أن "الجلسة تناولت آلية العمل على توحيد مجلس النواب"، دون مزيد من التفاصيل.

وتوقع البرلماني الليبي انطلاق جلسة رسمية موحدة تهدف إلى توحيد المجلس الاثنين، بعد وصول نواب البرلمان المنعقد في طبرق الأحد، إلى المملكة المغربية.

وبدعوة رسمية من البرلمان المغربي، يعتزم أعضاء مجلس النواب الليبي عقد جلسة موحدة بطنجة، في محاولة لتوحيد الجسم التشريعي المنقسم.

ويدعم نواب يجتمعون في العاصمة طرابلس الحكومة المعترف بها دولياً، فيما يساند نواب آخرون يجتمعون في طبرق مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والأحد قال مسؤول بالخارجية المغربية: "مشاورات التئام مجلس النواب الليبي وتوحيده ستنطلق الاثنين في طنجة".

وأضاف المسؤول طالباً عدم نشر اسمه، أن "هذه الجلسات ستجمع بين أعضاء مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق"، دون تفاصيل أخرى.

وخلال جولة مفاوضات مباشرة في تونس، توافق الفرقاء الليبيون الأسبوع الماضي، على ملفات، منها إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، فيما ظلّت ملفات أخرى عالقة في انتظار جولة ثانية.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلَّح في البلاد، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us