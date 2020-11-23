كشف برلماني ليبي أن جلسة تشاورية تمهيدية لأعضاء في مجلس النواب الليبي، عُقدت في المغرب الأحد، وبحثت آلية توحيد المجلس بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "مدينة طنجة المغربية شهدت اليوم جلسة تشاورية حضرها 75 نائباً من طرابلس وطبرق".

وأضاف أن "الجلسة تناولت آلية العمل على توحيد مجلس النواب"، دون مزيد من التفاصيل.

وتوقع البرلماني الليبي انطلاق جلسة رسمية موحدة تهدف إلى توحيد المجلس الاثنين، بعد وصول نواب البرلمان المنعقد في طبرق الأحد، إلى المملكة المغربية.

وبدعوة رسمية من البرلمان المغربي، يعتزم أعضاء مجلس النواب الليبي عقد جلسة موحدة بطنجة، في محاولة لتوحيد الجسم التشريعي المنقسم.

ويدعم نواب يجتمعون في العاصمة طرابلس الحكومة المعترف بها دولياً، فيما يساند نواب آخرون يجتمعون في طبرق مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والأحد قال مسؤول بالخارجية المغربية: "مشاورات التئام مجلس النواب الليبي وتوحيده ستنطلق الاثنين في طنجة".

وأضاف المسؤول طالباً عدم نشر اسمه، أن "هذه الجلسات ستجمع بين أعضاء مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق"، دون تفاصيل أخرى.

وخلال جولة مفاوضات مباشرة في تونس، توافق الفرقاء الليبيون الأسبوع الماضي، على ملفات، منها إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، فيما ظلّت ملفات أخرى عالقة في انتظار جولة ثانية.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلَّح في البلاد، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.