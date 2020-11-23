سياسة
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الحوثيون يعلنون استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع فجر الاثنين، أنهم استهدفوا محطة توزيع أرامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ جديد، فيما لم يصدر عن الجانب السعودي تعليق فوري حول الموضوع.
الحوثيون يعلنون استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة
جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف محطة أرامكو بمدينة جدة السعودية بصاروخ / AA
23 نوفمبر 2020

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فجر الاثنين، استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ، في حين لم يصدر عن الجانب السعودي تعليق فوري حول الموضوع.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع فجر الاثنين في تغريدة: "تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنَّح نوع (قدس 2) الذي دخل الخدمة مؤخراً بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يُعلَن عنها بعد".

وأضاف: "كانت الإصابة دقيقة جداً وهُرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف".

وأوضح أن هذه العملية التي وصفها بـ"النوعية" تأتي "ردّاً على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي".

وحذّر سريع الشركات الأجنبية العاملة في السعودية من أن عمليات الجماعة مستمرة وعليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة لكونها ضمن الأهداف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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