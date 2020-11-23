كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد، مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر شمال غرب السعودية، سراً، ولقائه هناك وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد رافق نتنياهو في الزيارة رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

ولم ينفِ ديوان نتنياهو الأنباء، ولم يعلق عليها، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت، التي قالت "إن زيارة نتنياهو للسعودية استغرقت أربع ساعات، وهي سبب التأجيل المفاجئ لاجتماع المجلس الوزاري لمكافحة فيروس كورونا".

وكشفت الصحيفة أن نتنياهو وكوهين استقلّا طائرة خاصة مسجلة باسم "سان مارينو" T7-CPX، انطلقت من مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساعة 19:50 مساء الأحد، ووصلت إلى نيوم في تمام الساعة 20:30، ثم عادت أدراجها إلى إسرائيل فوصلت الساعة 00:50.