أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين، أنها تنسق مع الأردن لحماية المسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى وساحاته على جميع المستويات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية. وأضافت الوزارة أنها تنسّق مع الجانب الأردني لتوفير الحماية للمسجد الأقصى.

وأوضحت أن الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان، بين وزيرَي خارجية فلسطين رياض المالكي والأردن أيمن الصفدي، يأتي في هذا الإطار.

وأدانت الوزارة استهداف الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية للمسجد الأقصى، من خلال تصعيد الاقتحامات اليومية المتواصلة والدعوات العلنية إلى حشد مزيد من المشاركين فيها، كما نددت بأداء الطقوس التلمودية (طقوس دينية يهودية) في ساحات المسجد.

وأردفت: "تنظر فلسطين بخطورة بالغة إلى هذا التصعيد، بخاصة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003، باقتحام المسجد في جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للأردن، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب.​​​​​​​