أعلنت بعثة الأمم المتحدة الاثنين، انطلاق جولة ثانية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا، وفقاً لبيان مقتضَب للبعثة الأممية في ليبيا، بعد نحو أسبوع من اختتام الجولة المباشرة من الحوار الليبي في تونس.

وأفاد البيان بـ"انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز".

وفي تصريح للأناضول، قال عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي وملتقى الحوار السياسي، إن البعثة الأممية حدّدَت آليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه، على أن يكون أحدهما امرأة.

والأحد اختُتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، بإعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021 في البلاد. كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، لكن عدة ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.

ويشارك في الملتقى 75 مكوناً ليبياً اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نواباً وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعياناً وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، إذ تنازع مليشيات الانقلابي خليفة حفتر بدعم من دول عربية وأجنبية، الحكومة على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى الحوار السياسي، بعد العقبات التي تعرقل طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.