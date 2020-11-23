سياسة
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تركيا تستقبل أكثر من 13.5 مليون سائح في الـ10 أشهر الأخيرة
قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية إن تركيا استقبلت ما يزيد على 13.5 مليون سائح، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
تركيا تستقبل أكثر من 13.5 مليون سائح في الـ10 أشهر الأخيرة
استقبلت تركيا ما يزيد على 13.5 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري / AA
23 نوفمبر 2020

استقبلت تركيا ما يزيد عن 13.5 مليون سائح، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ووفق بيانات وزارة الثقافة والسياحة، استقبلت تركيا 11 مليوناً و200 ألف و892 زائراً أجنبياً، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2020.

فيما بلغ عدد المغتربين ممّن قدموا إلى تركيا لغايات سياحية وترفيهية، مليونين و451 ألفاً و749، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، ليبلغ بذلك إجمالي السياح الوافدين للبلاد 13 مليوناً و652 ألفاً و641، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتَصدَّر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، بواقع مليون و911 ألفاً و264 زائراً، تلاهم الألمان بمليون و37 ألفاً و293، ثم البلغار بـ997 ألفاً و470، في الأشهر العشرة الأولى من 2020.

كما تَصدَّر الروس قائمة أكتوبر الماضي بـ489 ألفاً و836 سائحاً، ثم البلغار بـ232 ألفاً و846، والأوكرانيون بـ255 ألفاً و651.

وعلى خلفية انتشار فيروس كورونا، تراجعت أعداد السيّاح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020 بنسبة 72.49 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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