سياسة
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إعلام عبري: وفد إسرائيلي غادر إلى السودان
كشفت هيئة البث العبرية أن وفداً إسرائيلياً غادر في طريقه إلى السودان، موضحة أنه يصل "قبل توقيع اتفاقيات بين البلدين"، ولم تعلق السودان رسمياً حتى الآن.
إعلام عبري: وفد إسرائيلي غادر إلى السودان
انطلقت مظاهرات سودانية رافضة للتطبيع مع إسرائيل عقب إعلان الاتفاقية  / AP
23 نوفمبر 2020

قالت هيئة البث العبرية إن وفداً إسرائيلياً غادر الاثنين إلى السودان.

وأضافت الهيئة استناداً إلى مصادر إسرائيلية لم تحددها، أن الوفد يصل إلى السودان "قبل توقيع اتفاقيات بين البلدين" من دون تفاصيل.

وسبق أن أعلنت إسرائيل إرسال وفد إلى السودان الأسبوع الماضي، ولكن تأجلت مغادرته من دون توضيح الأسباب.

ولم تصدر عن الجانب السوداني أية بيانات حول ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية بشأن الزيارة حتى الآن.

وبات السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بعدما أعلنت الخرطوم وتل أبيب مؤخراً عزمهما تطبيع العلاقات بينهما.

وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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