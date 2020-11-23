قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في تركيا آخذة في الازدياد، مؤكداً أن حجم القدرة التي دخلت حيز التشغيل خلال العام الجاري تتجاوز القدرة المركَّبة للطاقة المتجددة لـ17 دولة أوروبية.

جاء ذلك خلال مشاركته الاثنين عبر اتصال مرئي في "مشهد الطاقة التركي: الإطلاق الخاص لقمة الطاقة التركية" الذي نظمه مركز الطاقة والمناخ الدولي بإسطنبول التابع لجامعة صبانجا.

وأكد دونماز أن تركيا تقدمت بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى رفعها حصة إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة إلى 60%، ووصولها إلى مستوى من 45% إلى 50% في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وأضاف: "بلغ إنتاج الكهرباء من الطاقة المحلية المتجددة في أبريل/نيسان 79.6%، وهي أعلى قيمة شهرية منذ عام 2000".

وأوضح أن حصة الموارد المحلية في توليد الكهرباء تجاوزت 50% على أساس شهري لمدة 23 شهراً متتالياً منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتابع: "حصلنا عام 2019 على المرتبة الـ15 عالمياً والـ5 في أوروبا في زيادة قدرة الطاقة المتجددة مقارنةً بعام 2018".

ولفت إلى أن نسبة إجمالي إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال جميع أشهر 2020 بلغت أكثر من 10% من إجمالي الإنتاج.

وفي سياق متصل أفاد دونماز بأن ترخيص بناء الوحدة الثالثة لمحطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا جرى منحه، لافتاً إلى أن الأعمال جارية في المحطة كما هو مخطط لها.

وأوضح أن المفاعل الأول سيدخل حيز التشغيل عام 2023، وستتبعها المفاعلات الـ3 الباقية بفارق سنة بين الواحدة والأخرى.

كما أكد الوزير اتخاذ بلاده خطوات مهمة لجعل تركيا مركز المنطقة في البنية التحتية للغاز الطبيعي وأسواقه.

وأردف: "الغاز المحلي لديه القدرة على إعادة كتابة قواعد اللعبة، فهو يعزز موقفنا للمساومة في الفترة المقبلة من أجل تجديد عقودنا".