سياسة
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بايدن يعين وزيرَي الخارجية والأمن الداخلي ويختار موفداً لشؤون المناخ
شغل بلينكن (58 عاماً) منصب مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما، وشغل بعدها منصب المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري.
بايدن يعين وزيرَي الخارجية والأمن الداخلي ويختار موفداً لشؤون المناخ
عزز بايدن انتصاره في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالفوز بولاية جورجيا  / AP
23 نوفمبر 2020

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الاثنين سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة في مقدمها تسميته أنتوني بلينكن لتولِّي وزارة الخارجية، اعتباراً من 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وسيكون جون كيري وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك أوباما، موفد الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف.

كما عين بايدن الإسباني الأصل أليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي.

وقال بايدن في بيان أعلن فيه هذه التعيينات: "أحتاج إلى فريق جاهز من اليوم الأول"، مضيفاً أن "هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون".

وزير الخارجية

شغل بلينكن (58 عاماً) منصب مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما، وشغل بعدها منصب المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، وفق الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأمريكية.

وحسب المصدر ذاته، شغل بلينكن في التسعينيات عدة مناصب رفيعة المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وكذلك في عهد جورج بوش الابن.

وفي 2002 عمل في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، واستمر فيها حتى 2008، وبعد ذلك كان ضمن الفريق الانتقالي للرئيس باراك أوباما ونائبه بايدن في وقتها.

وعمل بلينكن بعدها كمستشار لنائب الرئيس بايدن في مجال السياسة الخارجية، وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما.

ووفق وسائل إعلام أمريكية عزز بايدن انتصاره في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالفوز بولاية جورجيا (16 صوتاً)، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306.

فيما يقف دونالد ترمب عند 232 صوتاً بعد أن كسب بايدن 5 ولايات عُرفت بتأييدها للجمهوريين سابقاً وهي أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان بالإضافة إلى ويسكنسن.

والأربعاء قال رئيس الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل إنه سيكون للسلطة انتقال "منظم" على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترمب الإقرار بهزيمته.

ويصر ترمب على رفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بفوز منافسه بايدن مدعياً وقوع تزوير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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