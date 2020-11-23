سياسة
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استشهاد جندي أذربيجاني بانفجار لغم في قره باغ
استُشهد جندي أذربيجاني وأصيب عسكري روسي، جراء انفجار لغم زرعته القوات الأرمينية في إقليم قره باغ، أثناء البحث عن جثث قتلى.
استشهاد جندي أذربيجاني بانفجار لغم في قره باغ
تسبب انفجار لغم في استشهاد جندي أذربيجاني وإصابة عسكري روسي  / AP
23 نوفمبر 2020

استشهد جندي أذربيجاني وأصيب عسكري روسي جراء انفجار لغم زرعته القوات الأرمينية في إقليم قره باغ.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية بأن الانفجار وقع بمنطقة "صوكافوشان" أثناء البحث عن جثث قتلى.

وأوضح البيان أن انفجار اللغم تسبب باستشهاد جندي أذربيجاني، وإصابة عسكري روسي و4 عناصر أمن أرمينيين.

ولفت البيان إلى نقل العسكري الروسي إلى مستشفى في العاصمة الأذربيجانية باكو، وأنه لا يوجد خطر على حياته.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكداً أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت باشينيان على قبول الاتفاق مكرهاً.

كما نص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات كانت تحت الاحتلال الأرميني قبل نهاية العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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