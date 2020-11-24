أهم الأحداث:

تركيا تسلّم الاتحاد الأوروبي مذكرة احتجاج على تفتيش سفينتها أمام سواحل ليبيا، وفصائل فلسطينية تعتبر زيارة نتنياهو للسعودية سقوطاً سياسياً وخيانة للمقدسات.

الجديد على TRT عربي:

شماعة تركيا من جديد.. كيف يهرب ماكرون من فشل سياسة فرنسا في إفريقيا؟

السعودية تنفي وإسرائيل تؤكد.. الكواليس والرسائل من زيارة نتنياهو إلى نيوم

شاهد!

زيارة سرية لنتنياهو إلى السعودية، ما الذي يجري هناك؟

تركيا تسلّم الاتحاد الأوروبي مذكرة احتجاج على تفتيش سفينتها أمام سواحل ليبيا

استدعت الخارجية التركية الاثنين، سفيرَي الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني في أنقرة، وسلّمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش عملية "إيريني" الأوروبية سفينة تركية شرقي المتوسط. [TRT عربي]

وقالت الخارجية التركية: "نأسف لاحتجاز سفينتنا التي أُبعدت عن مسارها لساعات في ظل ظروف جوية قاسية، وعومل أفرادها كمجرمين في أثناء التفتيش". [TRT عربي]

وأضافت: "نحتجّ على هذا العمل غير المصرح به، السفينة التجارية التركية (روزالين أ) كانت تنقل دهانات ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، وفُتّشت دون موافقة بلدنا أو قبطان السفينة". [TRT عربي]

فصائل فلسطينية: زيارة نتنياهو للسعودية سقوط سياسي وخيانة للمقدسات

أدانت فصائل فلسطينية زيارةً كشف الإعلام العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجراها الأحد سرّاً للسعودية، والتقى فيها وليّ العهد محمد بن سلمان. [TRT عربي]

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن "المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحّت"، داعيةً إلى "توضيح ما حدث". [TRT عربي]

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زيارة نتنياهو قائلة إنها "تُعتبر سقوطاً سياسياً ورِدَّة عن الثوابت وخيانة للقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة وللمسجد الأقصى". [TRT عربي]