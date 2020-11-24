سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد ضوء أخضر من ترمب.. جو بايدن يبدأ تسلم السلطة في الولايات المتحدة
أبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية التي يجب أن توافق على عمليات الانتقال الرئاسية، بايدن أنه يمكنه رسمياً بدء تسلُّم السلطة.
بعد ضوء أخضر من ترمب.. جو بايدن يبدأ تسلم السلطة في الولايات المتحدة
بدأ بايدن إعلان أسماء أعضاء إدارته مبكراً دون انتظار الحصول على تمويل حكومي أو تسليم ترمب / AP
24 نوفمبر 2020

بعد أسابيع من المقاومة، سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمسؤولين بالمضيّ قدماً في عملية انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، متيحاً لمنافسه الديمقراطي التمويل والإفادات رغم تعهده بمواصلة الجهود للطعن على نتائج الانتخابات.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية التي يجب أن توافق على عمليات الانتقال الرئاسية، بايدن أنه يمكنه رسمياً بدء تسلُّم السلطة.

وقالت إميلي ميرفي رئيسة الإدارة في رسالة الاثنين، إن بايدن سيحصل على الموارد اللازمة التي كانت معلَّقة بسبب طعون قانونية تسعى لإبطال فوزه.

وجاءت هذه التصريحات بعد تغريدة لترمب قال فيها إن "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة، وأنا أومن أننا سننتصر، لكنْ لمصلحة بلادنا، أوصي بأن تفعل إميلي وفريقها ما يلزم في ما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وأبلغت فريقي بأن يفعلوا الشيء ذاته".

ولاحقا قالت ميرفي إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى الديمقراطي جو بايدن هو قرارها وحدها، على الرغم من تغريدة ترمب.

وأضافت في رسالة: "أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة، لم أتعرض قط لضغوط في ما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي".

وزعم الجمهوري ترمب حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، دون تقديم أدلة. وعلى الرغم من أنه لم يعترف بفوز بايدن منذ أن انتزع نائب الرئيس السابق أصوات المجمع الانتخابي قبل أسبوعين، كان إعلانه يوم الاثنين هو الخطوة الأقرب إلى اعترافه بالهزيمة.

وفشلت الجهود القانونية لحملة ترمب بالكامل تقريباً في تغيير نتيجة الانتخابات بولايات رئيسية حاسمة، وحث عدد متزايد من الزعماء الجمهوريين ورجال الأعمال وخبراء الأمن القومي الرئيس على السماح ببدء عملية انتقال السلطة.

وحصل بايدن على 306 أصوات مقابل 232 لترمب في المجمع الانتخابي الذي يحدّد الفائز بالانتخابات، وهو ما يزيد كثيراً على الأصوات اللازمة للفوز وعددها 270، كما تفوق بايدن في التصويت الشعبي بأكثر من ستة ملايين صوت.

وبدأ بايدن إعلان أسماء أعضاء إدارته مبكراً دون انتظار الحصول على تمويل حكومي أو تسليم ترمب الذي يتهمه الديمقراطيون بمحاولة تقويض الديمقراطية الأمريكية برفضه قبول نتائج الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us