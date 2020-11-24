سياسة
3 دقيقة قراءة
دعوة حقوقية لوقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية والإمارات
دعت منظمتا "سام للحقوق والحريات" (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، و"دعم السلام والديمقراطية" (بريطانية غير حكومية)، في تقرير مشترك، الحكومة البريطانية إلى التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بسبب تورُّطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.
دعوة حقوقية لوقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية والإمارات
منظمتان حقوقيتان تدعوان الحكومة البريطانية إلى التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات بسبب حرب اليمن / AA
24 نوفمبر 2020

دعت منظمتان حقوقيتان الاثنين، بريطانيا إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، بسبب تورطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات باليمن.

جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته منظمتا "سام للحقوق والحريات" (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، و"دعم السلام والديمقراطية" (بريطانية غير حكومية).

وقال التقرير: "على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات دولية (مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، في بيانات سابقة)، لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات".

وأشار إلى أن "مشتريات السعودية شكّلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامَي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية".

وأوضح أنه "استناداً إلى حملة ضد تجارة الأسلحة، فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف باليمن يبلغ 5.4 مليار جنيه إسترليني، ومع ذلك فالقيمة الحقيقية لا تقلّ عن 16 مليار جنيه إسترليني".

وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية وفق التقرير: "الطائرات، والمروحيات، والطائرات دون طيار، والمعدات، والمكونات ذات الصلة، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلاً عن 2.5 مليار جنيه إسترليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية".

وتابع: "في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات، يفيد مشروع السلام اليمني بأن الإمارات متورطة، وربما تشارك عسكرياً أكثر من السعودية في الحرب اليمنية، إذ يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف".

ونقل التقرير عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن "الإمارات استثمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لا سيما المركبات المدرعة والصواريخ، وكانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامَي 2015 و2019".

واستطرد: "الإمارات تُعَدّ واحداً من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتحدة، فالقيمة الإجمالية لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية إلى الإمارات منذ بدء القصف في اليمن بلغت 715 مليون جنيه إسترليني".

ويشهد اليمن للعام السادس قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية المدعومة سعودياً، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، إضافة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من المدن ومطالبته بالانفصال.

وخلّفت الحرب 112 ألف قتيل بينهم 12 ألف مدني، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us