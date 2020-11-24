قرر مستخدمون فرنسيون لتطبيق صلاة إسلامي، رفع دعوى ضد الشركة المطورة له، بعدما اتّهمتها تقارير إعلامية بمشاركة بياناتها مع شركات على صلة بالجيش الأمريكي.

ورفع مشتركون سابقون في تطبيق "مسلم برو" الذي يشير إلى أن لديه 95 مليون مستخدم حول العالم هذه الشكوى، وفق ما أفاد به محاموهم الاثنين.

وتتهم الدعوى التي كشفت عنها إذاعة "RTL" الفرنسية الشركة بارتكاب تجاوزات تتعلّق بحماية البيانات وانتهاك الثقة وتعريض حياة أشخاص للخطر والتآمر لارتكاب جرائم قتل.

وتأتي الدعوى بعد نشر مجموعة "فايس" الإعلامية تقريراً الأسبوع الماضي تَحدَّث عن الكيفية التي اشترى الجيش الأمريكي من خلالها بيانات مواقع المستخدمين من سلسلة تطبيقات حول العالم.

وتشمل هذه التطبيقات "مسلم برو"، الذي يستخدم خيار تفعيل خاصية الموقع في الهواتف الذكية لتمكين المستخدمين من تحديد مواعيد الصلاة واتجاه القبلة.

وباعت الشركة هذه البيانات لأخرى تُدعى "إكس-مود"، التي باعتها بدورها لمتعاقدين فرعيين، لتصل في نهاية المطاف إلى الجيش، حسب "فايس".

وبإمكان القوات الأمريكية الخاصة بعد ذلك استخدام البيانات في مهمات وراء البحار، وفق التقرير، بما يعني أنها تفسح المجال أمام تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يُشتبه بأنهم على صلة بـ"الإرهاب" باستخدام طائرات مسيَّرة.

وبعد يوم على صدور التقرير، أعلنت "مسلم برو" أنها ستعلّق مشاركة بياناتها مع شركات أخرى.

وقالت الشركة التي أسّسها مواطن فرنسي يقيم في سنغافورة، إنها فتحت تحقيقاً داخلياً في المسألة.