دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الاتحاد الأوروبي إلى إدراك القيمة التي ستضيفها تركيا بانضمامها إليه.

كما طلب جاوش أوغلو في كلمة بالبرلمان التركي الثلاثاء، من الاتحاد الأوروبي تمييز الأخطاء التي ارتكبها بحق تركيا.

وأوضح جاوش أوغلو أنّ المسائل الخلافية مع اليونان وإدارة جنوب قبرص وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد، انتقلت إلى مركز الاتحاد وأثرت في العلاقات التركية الأوروبية.

وقال جاوش أوغلو إن "اليونان وإدارة جنوب قبرص وبعض الدول الأوروبية، تنقل المسائل الخلافية الثنائية مع تركيا، إلى مركز الاتحاد الأوروبي. إنهم يرتدون قناع التضامن بدافع العضوية في الاتحاد، ويسيئون استخدامها على حسابنا. إذا نجح الاتحاد الأوربي في التراجع عن هذا الخطأ، فستكون كل أوروبا هي الرابحة من تعاوننا، وإن لم ينجحوا فستكون كل أوروبا خاسرة ".

وأعرب عن تمنيه أن تكون محادثات بلاده المقبلة مع الاتحاد الأوروبي إيجابية ووفق هذا المنظور.

وشدّد على أنّ تركيا ليست وحيدة في هذا الطرح، وأن عديداً من الدول الأوروبية يؤيّد وجهة النظر التركية، ويعي أهمية الحوار مع تركيا من أجل استقرار أوروبا.

العلاقات التركية-الأمريكية

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد وزير الخارجية أن أنقرة ستبذل جهوداً لدفع العلاقات بين البلدين إلى مسار إيجابي يلبّي مصالحهما الاستراتيجية.

ولفت إلى أنّ تركيا على تشاور وتنسيق تامّ مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من وجود مسائل خلافية بينهما في قضايا الأمن الإقليمي ولا سيما في ليبيا، بالإضافة إلى سوريا.

واستطرد جاوش أوغلو في الحديث عن القضايا التي تلقي بظلالها على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وعلى رأسها "عدم اتخاذ واشنطن خطوات ضد تنظيم كولن الإرهابي" و"عدم إنهاء شراكتها مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي و"عدم تخليها عن لغة التهديد والعقوبات" و"إلحاق الضرر بالعلاقات الدفاعية الثنائية من خلال إقحام قانون CAATSA (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) ومشاركة تركيا ببرنامج صنع طائرة F-35 بعد حصولها على منظومة إس-400".

وشدّد جاوش أوغلو على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية-الأمريكية في المرحلة القادمة، على صعيد الاقتصاد والسياسة والتعاون الأمني.