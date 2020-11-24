أنهى القضاء التركي الثلاثاء، المحاكمة الغيابية لمتهمين سعوديين في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل أكثر من عامين.

وتعد هذه الجلسة الثانية من المحاكمة، في إطار جهود تركيا لتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين.

وواصل القضاء محاكمة 26 شخصاً بتهمة قتل خاشقجي، وحضر جلسة محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول كل من خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، ومحاميها، ومحامين عينوا للمشتبه بهم من قبل نقابة المحامين في إسطنبول.

وصرح رئيس المحكمة هاكان أكدنيز أن الدعوى الثانية المرفوعة ضد 6 مشتبه بهم من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن مقتل خاشقجي تم دمجها مع ملف القضية.

كما أدلى زعيم حزب "غد الثورة" المصري، أيمن نور، صديق خاشقجي بشهادته في المحكمة، مشيراً إلى أنه استمر في لقاء خاشقجي قبيل وفاته.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي يوليو/تموز الماضي قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعودياً بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

ومؤخراً أعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة الاتهام الثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل خاشقجي.

وطلبت النيابة في لائحة الاتهام، بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على اثنين من المشتبه بهم، والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من الـ4 الآخرين.

وبعد مصادقة النيابة على اللائحة المكونة من 41 صفحة والمعدة بحق 6 مشتبهين فارين، كان اثنان منهم يعملان في القنصلية السعودية بإسطنبول، أرسلتها إلى المحكمة لدمجها مع القضية المرفوعة ضد 20 متهماً بمقتل خاشقجي.

وتضمنت اللائحة طلباً بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على معاون القنصل سلطان يحيى أ. والملحق ياسر خالد م. بتهمة "القتل العمد والتعذيب الوحشي مع سابق الإصرار والترصد"، والسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات لأحمد عبد العزيز م. وخالد يحيى م. ومحمد إبراهيم أ. وعبيد غازي أ. بتهمة "إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة".

وذكرت أن المشتبه بهما اللذين طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحقهما، كانا عضوين في الفريق الذي نفذ الجريمة، وغادرا تركيا عقب الحادثة.

وأشارت إلى أن الـ4 الآخرين توجهوا على الفور إثر تنفيذ الجريمة إلى مكان الحادثة، وقاموا بطمس الأدلة، ثم غادروا تركيا بعدها.

وانطلقت في شهر يوليو/تموز الماضي أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعُقدت الجلسة في "محكمة العقوبات المشددة الـ11" في قصر العدل بمنطقة تشاغليان بإسطنبول، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/نيسان الماضي. وقررت المحكمة عقد الجلسة التالية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست.

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة "المقتول"، وخطيبته خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، مطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري، وسعود القحطاني، بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب الوحشي".

كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب الوحشي".