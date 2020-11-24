سياسة
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وزير الدفاع التركي: عملية "إيريني" ولدت مشوهة منذ انطلاقها
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن عملية "إيريني" في البحر المتوسط ولدت مشوهة منذ انطلاقها. جاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أفاد خلالها أن تفتيش سفينة تجارية تركية ضمن إطار العملية الأوروبية "مخالف تماماً للقانون الدولي".
وزير الدفاع التركي: عملية "إيريني" ولدت مشوهة منذ انطلاقها
أقار: "عملية إيريني ولدت مشوهة منذ انطلاقها، ولا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي" / AA
24 نوفمبر 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن عملية "إيريني" في البحر المتوسط ولدت مشوهة منذ انطلاقها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أفاد خلالها أن تفتيش سفينة تجارية تركية ضمن إطار العملية الأوروبية "مخالف تماماً للقانون الدولي".

وقال أقار: إن "عملية إيريني ولدت مشوهة منذ انطلاقها، ولا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي".

وأضاف بخصوص تفتيش السفينة التركية: "مع الأسف تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة".

والأحد فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.

والاثنين أقرّ مركز قيادة "إيريني" أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط دون إذن من أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة على متن السفينة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس/آذار الماضي، إطلاق عملية "إيريني" لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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