سياسة
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السعودية تشكو الحوثيين لمجلس الأمن عقب هجوم على محطة لأرامكو بجدة
حثت السعودية مجلس الأمن الدولي على وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي اليمنية هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة.
السعودية تشكو الحوثيين لمجلس الأمن عقب هجوم على محطة لأرامكو بجدة
السعودية: جماعة الحوثي اليمنية هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة / AFP
24 نوفمبر 2020

أبلغت السعودية مجلس الأمن الدولي بأن جماعة الحوثي اليمنية هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة، وقع الاثنين.

وحثت المجلس المكون من 15 دولة على وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في رسالة للمجلس في وقت متأخر من مساء الاثنين: ‬إنه "تبين أن الحوثيين الذين تساندهم إيران مسؤولون عن الهجوم الإرهابي".

وأضاف أن السعودية لن تألو جهداً لحماية أراضيها ومواطنيها.

وكان مسؤول حكومي سعودي أعلن أن حريق خزان الوقود شمال مدينة جدة الذي وقع فجر الاثنين، كان نتيجة "اعتداء إرهابي بمقذوف".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة لم تسمه.

وقال المسؤول السعودي: إنه "عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الاثنين (بالتوقيت المحلي)، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية، شمال مدينة جدة".

وتحدث المسؤول عن أن الحادث "نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف"، دون أن يتهم أحداً، غير أن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أعلن فجر الاثنين عبر تويتر "استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ".

وأوضح المسؤول السعودي أن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح".

وأكد أن "إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر".

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه "ثبت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في هذا الاعتداء الإرهابي الجبان".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية".

وأفادت قناة "الحدث" السعودية، في نبأ عاجل، أن "التحالف استهدف عبر راجمات صواريخه مخازن أسلحة وذخائر للحوثيين شرق صنعاء".

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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