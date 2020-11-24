سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا: سنرد على تفتيش السفينة بالميدان وعلى ألمانيا الامتثال للقانون الدولي
أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده سترد على تفتيش سفينة التركية من قبل فرقاطة ألمانية في الميدان، في حين دعت وزارة الدفاع التركية ألمانيا إلى الامتثال للقانون الدولي والبحري.
تركيا: سنرد على تفتيش السفينة بالميدان وعلى ألمانيا الامتثال للقانون الدولي
وزارة الدفاع التركية: ننتظر من جميع الأطراف خاصة حلفاءنا الامتثال للقانون الدولي والقانون البحري  / AA
24 نوفمبر 2020

دعت وزارة الدفاع التركية ألمانيا وبقية الحلفاء إلى الامتثال للقانون الدولي والبحري، إثر تعرض سفينة تجارية تحمل العلم التركي لعملية تفتيش غير قانونية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع، تعليقاً على قيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية بشكل مخالف للقانون الدولي بالبحر المتوسط.

وقالت الوزارة: إن "فرق البحث المسلحة التابعة للفرقاطة الألمانية هبطت بواسطة مروحية إلى السفينة التركية بالقوة دون موافقة قائدها".

وأضافت: "ننتظر من جميع الأطراف وخاصة حلفاءنا الامتثال للقانون الدولي والقانون البحري والأعراف السائدة".

كما أعربت عن استعدادها للعمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وزيادة التعاون والتنسيق اللازمين لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن تركيا سترد على تفتيش السفينة التركية في الميدان، "كما سنتابع الإجراءات القانونية والسياسية".

من جانبه أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن خلق بيئة آمنة ومستقرة شرقي البحر المتوسط، وتطوير العلاقات بين جميع الجهات الفاعلة في المنطقة، أمر تقتضيه "المصلحة الاستراتيجية" للاتحاد.

وعقدت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، جلسة حول مسودة قرار بشأن "تصاعد التوتر في منطقة مرعش (بقبرص التركية)، والحاجة الملحة إلى استئناف المفاوضات"، التي من المقرر أن تطرح للتصويت، الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us