سياسة
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أردوغان وبوتين يبحثان ملفات سوريا وليبيا و"قره باغ"
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا وإقليم "قره باغ" في أذربيجان.
أردوغان وبوتين يبحثان ملفات سوريا وليبيا و"قره باغ"
بحث الرئيسان التركي والروسي ملفات سوريا وليبيا و"قره باغ"  هاتفياً  / AP
24 نوفمبر 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا وإقليم "قره باغ".

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتناول الرئيسان خطوات من شأنها تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها زيادة حجم التجارة، فضلاً عن التطورات في سوريا وليبيا و"قره باغ".

وأعرب أردوغان لبوتين عن تطلعه إلى بدء فعاليات مركز المراقبة التركي الروسي بإقليم "قره باغ" في أقرب وقت.

وشدد على حرص أنقرة على وحدة الأراضي الأذربيجانية، مؤكداً ضرورة عدم السماح لأرمينيا بالتهرب من التزاماتها بموجب اتفاق "قره باغ" أو تعقيد جهود الحل الدائم في الإقليم.

وأضاف: "لا يمكن فهم انتقاد جهود السلام من قبل ثنائي مجموعة مينسك (فرنسا والولايات المتحدة)".

كما أوضح الرئيس التركي أن إنهاء النزاع في سوريا يتطلب خطوات سريعة وملموسة أسوة باتفاق "قره باغ"، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين تركيا وروسيا في إطار المحادثات السياسية والعسكرية الرامية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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