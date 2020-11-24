قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تضطلع بدور في حروب لا داعي لها، وذلك في معرض تقديمه لفريقه للأمن القومي اليوم الثلاثاء.

واستعرض بايدن ملامح سياسته الخارجية التي تستند إلى تولي بلاده دوراً قيادياً عالمياً، وتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أن اختياره لأنتوني بلينكن وزيراً للخارجية سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في الوزارة المسؤولة عن علاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، عن مرشحيه لفريق الأمن القومي والسياسة الخارجية، الذين اعتبرتهم الصحافة الأمريكية "مجموعة من خريجي إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما".

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن بايدن شكل فريقاً من خريجي إدارة أوباما كدليل على تحوله بعيداً عن سياسات إدارة سلفه دونالد ترمب التي رفعت شعار "أمريكا أولاً"، والعودة مجدداً إلى المشاركة الأمريكية على النطاق ا لعالمي.

وشملت الترشيحات التي أعلن عنها بايدن في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار جايك ساليفان لمنصب مستشار الأمن القومي، و أفريل هينز، النائبة السابقة لمدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، لمنصب رئاسة الاستخبارات الوطنية (DCI)، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.

واختار بايدن أيضاً أليخاندرو مايوركاس لمنصب وزير الأمن الداخلي كأول أمريكي من أصول لاتينية لهذا المنصب.

كما سيعين المستشار القديم أنتوني بلينكين وزيراً للخارجية، ووزير الخارجية الأسبق جون كيري (2013–2017) مبعوثاً رئاسياً لشؤون المناخ.

وخارج نطاق الأمن القومي والسياسة الخارجية، اختار بايدن جانيت يلين كأول امرأة تصبح وزيرة للخزانة.

وتولت "يلين" منصب الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) في الفترة بين 2014 و2018، كأول امرأة أيضاً في هذا المنصب.

وعلى النهج ذاته الداعم للمرأة، رشح بايدن ليندا توماس جرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة .

ووفقاً للإعلام الأمريكي، تمثل حكومة بايدن الناشئة عودة إلى نهج أكثر تقليدية للحكم، يعتمد على صانعي السياسات المخضرمين ذوي الخبرة العميقة والعلاقات القوية في واشنطن والعواصم العالمية.

ومن خلال قائمة تضم العديد من النساء والأشخاص ذوي العرقيات والأصول المختلفة، يفي بايدن بوعد حملته لقيادة فريق يعكس التنوع في الولايات المتحدة.

وسيناقش بايدن ونائبته كامالا هاريس كيري، في وقت لاحق من اليوم، انضمام العديد من الأشخاص الآخرين إلى الإدارة المقبلة.

وفجر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أنه أوصى المؤسسة المعنية من أجل البدء باتخاذ البروتوكولات المطلوبة لانتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

ووفق وسائل إعلام أمريكية عزز بايدن انتصاره في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالفوز بولاية جورجيا (16 صوتاً)، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306.