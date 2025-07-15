وأوضحت الوكالة في بيان أن الحادث وقع يوم الاثنين قرابة الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، وأسفر عن إنقاذ سبعة من أصل 18 شخصاً كانوا على متن القارب.

وكان من بين الركاب عشرة مسؤولين حكوميين محليين، وقد انطلق القارب من بلدة سيكاكاب متجهاً إلى بلدة توابيجات في الأرخبيل نفسه.

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث منذ صباح اليوم باستخدام قاربين وعدد من المنقذين، في محاولة للعثور على المفقودين.

وتُستخدم القوارب والعبّارات بشكل واسع في إندونيسيا، التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، لكن حوادث النقل البحري شائعة بسبب تقلبات الطقس وتراخي معايير السلامة، ومنها السماح بتحميل القوارب فوق طاقتها الاستيعابية.

وكانت البلاد قد شهدت حادثاً مشابهاً أوائل الشهر الجاري، حين غرقت عبّارة بالقرب من جزيرة بالي، ما أدى إلى مصرع 18 شخصاً، في حين جرى إنقاذ 30، ولا يزال 17 آخرون مفقودين من بين 65 راكباً.