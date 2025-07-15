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فقدان 11 شخصاً إثر انقلاب قارب قبالة جزر مينتاواي الإندونيسية
أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم الثلاثاء، أن 11 شخصاً في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب وسط أحوال جوية سيئة قبالة سواحل جزر مينتاواي في مقاطعة سومطرة الغربية.
فقدان 11 شخصاً إثر انقلاب قارب قبالة جزر مينتاواي الإندونيسية
وكالة البحث والإنقاذ الوطنية الإندونيسية تبحث عن ناجين من حادث انقلاب القارب / AP
15 يوليو 2025

وأوضحت الوكالة في بيان أن الحادث وقع يوم الاثنين قرابة الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، وأسفر عن إنقاذ سبعة من أصل 18 شخصاً كانوا على متن القارب.

وكان من بين الركاب عشرة مسؤولين حكوميين محليين، وقد انطلق القارب من بلدة سيكاكاب متجهاً إلى بلدة توابيجات في الأرخبيل نفسه.

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث منذ صباح اليوم باستخدام قاربين وعدد من المنقذين، في محاولة للعثور على المفقودين.

وتُستخدم القوارب والعبّارات بشكل واسع في إندونيسيا، التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، لكن حوادث النقل البحري شائعة بسبب تقلبات الطقس وتراخي معايير السلامة، ومنها السماح بتحميل القوارب فوق طاقتها الاستيعابية.

وكانت البلاد قد شهدت حادثاً مشابهاً أوائل الشهر الجاري، حين غرقت عبّارة بالقرب من جزيرة بالي، ما أدى إلى مصرع 18 شخصاً، في حين جرى إنقاذ 30، ولا يزال 17 آخرون مفقودين من بين 65 راكباً.

مصدر:TRT ARABI
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