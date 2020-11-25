سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
أردوغان وبوتين يبحثان ملفات سوريا وليبيا وقره باغ / AA
25 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

تركيا: سنرد على تفتيش السفينة بالميدان، وعلى ألمانيا الامتثال للقانون الدولي، وأردوغان وبوتين يبحثان ملفات سوريا وليبيا وقره باغ.

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      تركيا: سنرد على تفتيش السفينة بالميدان وعلى ألمانيا الامتثال للقانون الدولي

      دعت وزارة الدفاع التركية ألمانيا وبقية الحلفاء إلى الامتثال للقانون الدولي والبحري، إثر تعرُّض سفينة تجارية تحمل العلم التركي لعملية تفتيش غير قانونية. [TRT عربي]

      وقالت الوزارة إن "فرق البحث المسلحة التابعة للفرقاطة الألمانية هبطت بواسطة مروحية إلى السفينة التركية بالقوة دون موافقة قائدها". [TRT عربي]

      كما أعربت عن استعدادها للعمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وزيادة التعاون والتنسيق اللازمَين لمنع تكرار مثل هذه الأحداث. [TRT عربي]

      أردوغان وبوتين يبحثان ملفات سوريا وليبيا وقره باغ

        بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا وإقليم قره باغ. [TRT عربي]

        وتناول الرئيسان خطوات من شأنها تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها زيادة حجم التجارة، فضلاً عن التطورات في سوريا وليبيا وقره باغ. [TRT عربي]

        وأعرب أردوغان لبوتين عن تطلعه إلى بدء فاعليات مركز المراقبة التركي الروسي بإقليم قره باغ في أقرب وقت. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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