أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن جيشها دخل محافظة كلبجار، بعد 27 عاماً على احتلال أرمينيا لها.

وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء، بأن الجيش الأذربيجاني دخل كلبجار بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين باكو ويريفان بوساطة روسية.

وأشارت إلى أن الطريق الجبلي الذي سيعبره الجيش أزيلت منه الألغام.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت لنحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينصّ على استعادة أذربيجان قبل نهاية العام الحالي السيطرة على محافظات كانت محتلة.

واعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق نصراً لبلاده، مؤكداً أن الانتصارات التي حقّقها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مُكرَهاً.