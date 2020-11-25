قال الرئيس الأمريكي المنتخَب جو بايدن إن ولايته الرئاسية لن تكون "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائباً له.

وأضاف بايدن في تصريح لقناة "إن بي سي" الأمريكية الثلاثاء، أن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة، لأننا أمام عالم مختلف تماماً عما كان في عهد أوباما وبايدن".

ولفت إلى أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب "غيّر المشهد"، وأن الوضع كان خلال السنوات الأربع الماضية عبارة عن "أمريكا وحدها" لا "أمريكا أولاً".

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه عملية الانتقال من إدارة الرئيس ترمب إلى الإدارة المقبلة، على الرغم من عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية رسمياً بعد.

في الوقت نفسه أفاد مصدر في إدارة الرئاسة الأمريكية الثلاثاء، بأن البيت الأبيض سمح بتقديم المعلومات المخصصة لجو بايدن.

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أخطرت الرئيس بايدن مساء الاثنين الماضي، بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية.

وقال ترمب إنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة، الضوء الأخضر للمضيّ قدماً في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخَب جو بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

ويعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

في السياق نفسه أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بدء إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة جو بايدن.

كما أكد وزير الخارجية مايك بومبيو الثلاثاء، أن وزارته "بدأت عملية الانتقال، بعد أن أقرّت إدارة الخدمات العامة فوز بايدن".