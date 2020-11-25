سياسة
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مفوَّّضة أوروبية: مشاهد تعامُل الشرطة الفرنسية مع اللاجئين بباريس صادمة
أعربت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش، عن صدمتها إزاء المشاهد التي أظهرت طرد الشرطة الفرنسية طالبي لجوء أفغاناً من خيامهم وسط العاصمة باريس، موضحة أن الداخلية الفرنسية تحقق في الأمر.
مفوَّّضة أوروبية: مشاهد تعامُل الشرطة الفرنسية مع اللاجئين بباريس صادمة
اعتبرت مفوَّضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي طريقة تدخُّل الشرطة ضد اللاجئين في باريس "صادمة"  / AFP
25 نوفمبر 2020

وصفت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش، اللقطات المروعة لتصرف الشرطة الفرنسية ضد طالبي اللجوء الذين طُردوا من خيامهم وسط باريس الاثنين، بـ"الصادمة".

جاء ذلك حسب بيان صادر عن المفوضة الأوروبية الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وأوضحت المفوضة أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان طلب تقريراً من وحدة تحقيقات الشرطة الوطنية (IGPN) حول تدخُّل الشرطة ضد ما يقرب من 500 طالب لجوء أفغاني، أراد معظمهم الاحتماء في خيام بساحة "الجمهورية".

"واعتبرت أن طريقة تدخل الشرطة ضدّ اللاجئين في باريس "كانت صادمة"، مشدّدة على أنها تتابع التطورات المتعلقة بهذا الحدث من كثب.

والاثنين فكّكت الشرطة مخيماً أُقيمَ لإيواء مئات اللاجئين وسط باريس، ومنعت وصول المساعدات الغذائية له.

واستخدمت الشرطة الفرنسية في وقت متأخر الاثنين، الغاز المسيل للدموع، في أثناء تفكيكها المخيَّم.

وحسب مراسل الأناضول، فإن المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين أُجْلُوا من ملاجئ مؤقتة في ضاحية سان دون" الأسبوع الماضي، دون توفير المأوى لهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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